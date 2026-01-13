In Burg besteht der Verdacht, dass in einem Wohngebiet Gas austritt. Feuerwehr, Polizei und Stadtwerke sind im Einsatz.

In Burg besteht der Verdacht, dass es in einem Wohngebiet zu einer Havarie gekommen ist und Gas austritt.

Burg - In Burg hat ein Einsatz die Feuerwehr, Polizei und Stadtwerke gleichermaßen alarmiert: In einem Wohngebiet ist der Austritt von gas gemeldet worden.

Der Einsatzort soll in der Wilhelm-Külz-Straße liegen, wie es von der Polizei auf Nachfrage heißt. Am Vormittag hat die Rettungsleitstelle die Feuerwehr alarmiert, die Sirene war stadtweit zu hören.

Nach Verdacht auf Gasaustritt in Burg überprüfen Stadtwerke die Lage

Bewohner hatten den Austritt von Gas gemeldet. Vor Ort habe sich der Verdacht zum Glück nicht bestätigt, so ein Sprecher der Polizei. Vermutlich habe sich durch das Tauwetter Wasser gebildet, welches in einen Kellerbereich gelaufen sei und für einen auffälligen Geruch gesorgt habe.

Die Stadtwerke sollen weiter vor Ort sein, um die Lage vollends abzuklären.