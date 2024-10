Burg/Mainz. - Im Jerichower Land ist es zu einer Razzia gekommen, die Teil einer internationalen Aktion gewesen ist. Dabei geht es um Serien von Geldautomatensprengungen, wie es vom Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz auf Nachfrage heißt.

Das LKA die Durchsuchungen, die in Deutschland, Holland und Frankreich vorgenommen wurden, geleitet. In den Niederlanden sind drei Verdächtige festgenommen worden, so eine Sprecherin gegenüber der Volksstimme.

Beamte der Polizeiinspektion Stendal unterstützen LKA bei Razzia

Sie sollen für zwei Serien von Geldautomatensprengungen verantwortlich sein, zu denen es im Frühjahr 2023 in mehreren Bundesländern gekommen war.

Im Jerichower Land ist im Rahmen der Aktion ein Objekt durchsucht worden. In welchem Zusammenhang es mit den Taten steht und in welchem Ort es sich befindet, darüber gibt es keine Auskunft. Nur so viel: Man könne die Teilnahme von Kräften der Polizeiinspektion Stendal „im Zusammenhang mit unserem Einsatzgeschehen bestätigen“, heißt es vom LKA.