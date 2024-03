Die Polizei ermittelt im Falle des Ladendiebs, der in Burg in einem Supermarkt Waren mitgehen ließ, sich eine Rangelei lieferte und wohl Kokain konsumiert hatte.

Burg - Das hätte er sich vorher überlegen sollen. Am Morgen vom 20. März 2024 ist ein Ladendieb, der in Burg in einem Supermarkt am Conrad-Tack-Ring zugeschlagen hat, von Zeugen dingfest gemacht worden. Kurz vor 7 Uhr hat der 26-Jährige einige Lebensmittel mitgehen lassen und die Flucht angetreten, als er von einem Mitarbeiter angesprochen und darauf hingewiesen wurde, die Waren zu bezahlen.

Täter wurde von der Polizei fixiert

Wie die Polizei informiert, wollte der Dieb zur Flucht ansetzen, was von Zeugen allerdings durchkreuzt wurde. Der Mann habe sich gewehrt, sodass er gewaltsam an seiner Flucht habe gehindert werden müssen, heißt es weiter. Er wurde nach dem Eintreffen der Polizei fixiert.

Ein Mitarbeiter des Marktes wurde bei einer Rangelei leicht an einer Hand verletzt. Beim Täter wurden an einer Pfeife Reste von Kokain gefunden. Es wurde Anzeige erstattet.