Glatte Fahrbahn: Sattelzug rutscht auf der Bundesstraße 184 bei Leitzkau in einen Graben

Leitzkau - Eine glatte Fahrbahn ist am Morgen vom 8. Januar 2025 einem Sattelzug zum Verhängnis geworden, der auf der Bundesstraße 184 unterwegs gewesen ist.

Sattelzug sorgt durch Unfall auf der Bundesstraße 184 für Schäden

Gegen 3.45 Uhr ist der Fahrer mit seinem tonnenschweren Gefährt in Höhe Leitzkau in Fahrtrichtung rechts von der Fahrbahn abgekommen. In einem angrenzenden Graben sei das Gespann zum Stehen, informiert die Polizei. Das Bankett wurde auf eine lange Fläche aufgerissen.

Der Sattelzug, dessen Anhänger nicht beladen war, musste aus dem Graben gezogen werden. Er konnte aber trotz Sachschaden eigenständig weiterfahren, heißt es weiter. Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen kam es auf der B 184 zu Verkehrsbehinderungen, Fahrzeuge stauten sich.