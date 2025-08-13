Ein Einsatzort, zwei Feuer: Einsatzkräfte der Feuerwehr sind bei Schartau gefordert. Hier war ein Acker in Brand geraten, dann fing ein Mähdrescher Feuer.

Großeinsatz für Feuerwehr: Erst brennt bei Burg ein Feld, dann fängt ein Mähdrescher Feuer

Bei Schartau ist es zum einem Feldbrand gekommen. Parallel dazu war an einem Mähdrescher ein Feuer entstanden.

Schartau - Gleich doppelt gefordert sind Feuerwehren am Dienstagmittag, 12. August 2025, bei Schartau (Ortsteil von Burg) gewesen. Hier war zu einem Feldbrand gekommen. Dann brannte auch ein Mähdrescher.

Einsatzkräfte aus Schartau, Niegripp und Burg waren gefordert. Die brennende Fläche sei durch einen schnell und umsichtig handelnden Landwirt mit seinem Traktor eingegrenzt worden, heißt es in einer Mitteilung.

Während eines Feldbrandes bei Schartau war bei einem Mähdrescher ein Feuer entstanden. Foto: Feuerwehr Burg

Bei Schartau ist es zum einem Feldbrand gekommen, bei dem drei Feuerwehren gefordert gewesen sind. Foto: Feuerwehr Burg

Während des Löscheinsatzes bemerkte der Fahrer eines Mähdreschers eine Rauchentwicklung aus seinem Fahrzeug, dass sich etwa 250 Meter vom Ackerbrand befand. In enger Abstimmung mit dem Fahrer des Gefährts mussten beim Löschen zwei Abdeckungen demontiert werden, „um alle Glutnester abzulöschen“.

Nach etwa Stunde konnte der Einsatz erfolgreich beendet und der Heimweg angetreten.