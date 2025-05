Kurz nach dem Start vom Regionalexpress 1 am Bahnhof in Burg haben Beamte der Bundespolizei einen Fahrgast kontrolliert, der sich als gesuchter Straftäter entpuppte.

Burg - Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ist die Bundespolizei unter anderem auf der Zugstrecke Burg-Magdeburg im Einsatz. Hier ist Beamten am ein Mann ins Netz gegangen, gegen den insgesamt vier Haftbefehle vorlagen.

Oft gelesenen: Mehr Service für Fahrgäste am Bahnhof in Burg - auch bei Verspätungen.

Im Regionalexpress 1 haben sie am Freitagnachmittag, 23. Mai 2025, kurz nach dem Start am Bahnhof in Burg haben sie die Personalien des 41-Jährigen überprüft. Dabei kam raus, dass gegen ihn unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort eine Geldstrafe von 4.900 Euro beziehungsweise eine Freiheitsstrafe von 140 Tagen sowie eine weitere Strafe wegen Fälschung beweiserheblicher Daten und des vorsätzlichen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis (1.800 Euro/60 Tage) verhängt worden war.

Haftbefehl gegen Straftäter im Regionalexpress von Burg nach Magdeburg vollstreckt

Die dritte Verurteilung erfolgte wegen Unterschlagung – 2.400 Euro Geldstrafe beziehungsweise 80 Tage Haft. Diese Geldstrafen hat er nicht beglichen und die Haftstraßen auch nicht angetreten.

Oft gelesen: Warum Fielmann nun aus der Filiale in der Innenstadt von Burg auszieht.

Nach einer Verurteilung nach fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit dem vorsätzlichen Fahren ohne Fahrerlaubnis (8.400 Euro/ 280 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) soll er sein Verhalten nicht geändert haben, wie es in der Mitteilung heißt. Daher ist am 20. Mai 2025 von einem Amtsgericht ein Haftbefehl verhängt worden. Dieser wurde nun durch die Bundespolizei vollstreckt.

Den stolzen Betrag von insgesamt 15.315 Euro konnte der Gesuchte nicht aufbringen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Abschließend informierten die Beamten die entsprechenden Behörden über den Vollzug der jeweiligen Haftbefehle.