In der Nähe der Kader Schleuse in Jerichow hat ein Hund am Dienstag einen Radfahrer attackiert und zugebissen. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Jerichow - Es ist der Albtraum eines jeden Fußgängers oder Radfahrers: Am Kanalufer in der Nähe der Kader Schleuse in Jerichow ist am Dienstag ein Radfahrer von einem Hund attackiert worden.

Die zwei Radfahrer bewegten sich am Kanalufer in der Nähe der Kader Schleuse, als ihnen eine Frau begegnete, die mit zwei Hunden unterwegs war. Einer der beiden Hunde war nicht angeleint. Jedoch gelang es ausgerechnet dem angeleinten Hund, den Radfahrer zu attackieren und in die Wade zu beißen.

Bei den Hunden handelte es sich um eine Dackelart. In Folge des Angriffs kam es zu einer hitzigen verbalen Auseinandersetzung aller Beteiligten.