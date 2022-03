Kollision in Möckern: Pkw-Fahrer übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Möckern. Ein Motorradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich.

Möckern/Burg (vs) - Der 52-jährige Pkw Ford Fahrer befuhr am 20. März 2022 gegen 15.00 Uhr die Kreisstraße 1231 aus Richtung Lüttgenziatz und beabsichtigte an der Einmündung Lochow nach links auf die K1230 abzubiegen in Richtung Hohenziatz. Er hielt zuvor an der Haltelinie und vergewisserte sich, dass die Fahrbahn frei ist.

Jedoch übersah er dabei den vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Motorradfahrer, welcher aus Richtung Möckern auf der K1230 in Richtung Hohenziatz fuhr. Der Pkw Ford Fahrer stieß mit seiner Fahrzeugfront gegen die linke Seite des Motorrades. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich. Durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte ins Kreiskrankenhaus Burg gebracht.