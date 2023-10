Nach einem Unfall auf der Landesstraße 55 bei Möckern ist ein Autofahrer verstorben. Der Mann kam von der Straße ab, prallte gegen ein Schild und landete in einem Graben.

Kriminalpolizei ermittelt: Fahrer fährt bei Möckern in einen Graben und verstirbt im Krankenhaus

Drewitz - Nach einem Unfall bei Drewitz (Einheitsgemeinde Möckern) am 26. Oktober 2023 ist ein 64-jähriger Autofahrer verstorben. Was war passiert? Nach Informationen der Polizei ist der Mann kurz vor 13 Uhr auf der Landesstraße (L) 55 in Richtung Lübars unterwegs gewesen.

Rettungsdienst bringt Mann in Klinik

Nach einer Rechtskurve soll er mit seinem Ford rechts von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet sein. Vorher sei er gegen ein Verkehrsschild geprallt.

Der Fahrer aus Lübars wurde durch einen Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er dann verstorben. Die Todesursache sei noch unklar, heißt es in einer Mitteilung. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.