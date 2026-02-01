Ein 73-jähriger VW Golf-Fahrer sorgt bei Heyrothsberge für einen ungewöhnlichen Auffahrunfall, als er trotz geschlossener Bahnschranken plötzlich auf das Gaspedal getreten hat.

Am Bahnübergang in Heyrothsberge an der B1 ist es am Samstag zu einem Unfall mit drei Autos gekommen,

Heyrothsberge. - Zu einem ungewöhnlichen Unfall ist es Samstag, 31. Januar, gegen 12.30 Uhr am Bahnübergang in Heyrothsberge an der B1 gekommen. Auf Grund gesenkter Bahnschranken mussten mehrere Autofahrer, so auch ein 73-jähriger Fahrer eines VW Golf, am Bahnübergang warten. „Aus ihm unerklärlichen Gründen kam der 73-jährige jedoch, trotz nach wie vor geschlossener Schranken, auf das Gaspedal und touchierte hierdurch einen vor ihm stehenden Seat Ibiza“, berichtet die Polizei.

Schaden im fünfstelligen Bereich nach Unfall in Heyrothsberge

Hierdurch erschrak der Golf-Fahrer jedoch umso mehr und trat nun fester auf das Gaspedal und schob den Seat zusätzlich auf einen VW Touran auf. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher sich in Summe auf einen unteren fünfstelligen Betrag beläuft. Der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt und den 73-jährigen erwartet nun ein Verwarngeld.