In Genthins Stadtteil Altenplathow hat am Samstagmorgen ein Haus gebrannt. Es ist bereits der 15. Einsatz der Genthiner Feuerwehrleute im Januar gewesen.

Wohnungsbrand in Altenplathow: Für die Katze kommt jede Hilfe zu spät

Am Samstag hat es einen Wohnungsbrand in Althenplathow gegeben.

Altenplathow. - Gegen 6 Uhr wurden am Sonnabend, 31. Januar, die Einsatzkräfte aus Altenplathow, Genthin und Mützel zu einem Wohnungsbrand in die Altenplathower Worthstraße alarmiert. „Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Bewohner bereits selbst in Sicherheit gebracht“, berichtet Michael Voth, Pressesprecher der Genthiner Feuerwehr.