Ist der Wagen nur kurios abgestellt worden oder steckt Absicht dahinter? In Burg ermittelt die Polizei gegen einen Fahrer, der seinen Wagen im Eingangsbereich einer Kirche geparkt hat.

Kurioser Unfall oder Absicht? Auto wird in Burg nach Unfall im Eingang einer Kirche abgestellt

Im Eingangsbereich der Katholischen Kirche in Burg ist ein verunfallter Wagen abgestellt worden.

Burg - Was war denn da los? In Burg sorgt ein beschädigter Peugeot, der im Eingangsbereich der katholischen Kirche „St. Johannes der Täufer“ abgestellt wurde, für Aufsehen.

Der Fahrer hatte mit seinem Wagen offensichtlich einen Unfall, das Fahrzeug wies einen erheblichen Sachschaden auf. Zudem war der Peugeot auf den Stufen des Kircheneingangs geparkt worden. Das berichtet die Polizei.

Fahrer vom verunfallten Wagen in Burg ist für die Polizei nicht zu erreichen.

Beamten ist der Wagen am Sonntag, 22. Dezember 2024, gegen 13 Uhr aufgefallen. Ein Fahrzeugführer konnte nicht festgestellt werden. Beim Versuch, den Fahrzeughalter zu kontaktieren und die Umstände des Unfalls in Erfahrung zu bringen, kamen die Polizeibeamten zunächst nicht weiter.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Burg persönlich, telefonisch unter (03921) 92 00 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.