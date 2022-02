L52 bei Lostau: 34-jähriger Radfahrer löst Kollision zwischen mehreren Autos aus

Am Samstag kam es zu einem schweren Unfall bei Lostau.

Lostau (vs) - Die L 52 wurde am Samstag, den 26. Februar 2022, gegen 14.36 Uhr durch einen 34-jährigen Radfahrer in Richtung B 1 befahren. Hinter dem Radfahrer befand sich ein 50-jähriger Hannoveraner mit seinem Opel.

Dieser musste aufgrund des vorausfahrenden Radfahrers und entgegenkommen Verkehrs abbremsen, sodass der dahinter befindliche 62-jährige Magdeburger Mercedes-Fahrer auf den Opel auffuhr. In der weiteren Folge kam der Opel in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einer 41-jährigen Magdeburgerin in ihrem Toyota.

Durch die Zusammenstöße entstand an allen Fahrzeugen Sachschaden. Ebenfalls erlitt die 60-jährige Beifahrerin im Opel leichte Verletzungen.