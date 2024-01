Eine Wohnung brannte am Mittwochmorgen in Burg. Die Feuerwehr war nahe der Stadthalle im Einsatz.

Sirenen in Burg: Feuerwehr rückt zu Wohnungsbrand nahe der Stadthalle aus

Feuerwehr im Einsatz: Eine Wohnung nahe der Stadthalle in Burg steht in Flammen.

Burg/DUR. - Zu einem Sirenenalarm ist es kurz vor 11 Uhr in Burg gekommen. Nach ersten Informationen steht eine Wohnung in der Martin-Luther-Straße nahe der Stadthalle in Flammen.

Der Brand soll mittlerweile unter Einsatz von Atemschutz gelöscht sein. Es habe keine keine Verletzten gegeben, heißt es. Genaueres zum Brand konnte bislang nicht bekanntgegeben werde.

Im Einsatz waren die Wehren Burg und Niegripp.