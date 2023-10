Diese Fahrt wird sie wohl nicht so schnell vergessen: Eine Radfahrerin ist in Burg (Jerichower Land) von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Sie hatte 2,46 Promille intus.

Burg - Das wird wohl viel mehr als ein Radler gewesen sein, was sich die Frau in der Nacht zum 28. Oktober 2023 genehmigt hatte, die von der Polizei in Burg auf einem Fahrrad gestoppt wurde. Gegen 2.20 Uhr sei den Beamten bei einer Kontrolle in der Wilhelm-Kuhr-Straße erheblicher Alkoholgeruch aufgefallen, heißt es in einer Mitteilung vom Polizeirevier Jerichower Land.

Wert entspricht mindestens einem starken Rausch

Ein Atemalkoholtest brachte Gewissheit: 2,46 Promille zeigte das Gerät an. Eine Blutprobenentnahme ist angeordnet und ein Strafverfahren gegen die Radlerin eingeleitet worden.

Übrigens: Ab 1,5 Promille spricht man von einem starken Rausch, der unter anderem mit schweren Koordinationsstörungen, einer lallenden Aussprache und Gleichgewichtsproblemen einhergeht. Ab 2,5 Promille kann es Lähmungserscheinungen und ein Versagen des Erinnerungsvermögens geben. Für den Promillewert der 36-Jährigen sind in etwa 2,6 Liter Bier oder 1,1 Liter Wein nötig.