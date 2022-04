Mehrere 10.000 Euro Schaden bei Diebstählen im Jerichower Land

Möckern/Hohenziatz (vs) - In der Nacht von Donnerstag, 31. März, auf Freitag, 1. April, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt auf das Gelände einer Agrargenossenschaft in Hohenziatz. Der oder die Täter begaben sich offensichtlich zielgerichtet zu zwei auf dem Gelände abgestellten und verschlossenen Traktoren der Marke John Deere und entwendeten aus diesen die verbauten GPS-Geräte inklusive der dazugehörenden Monitore, so die Polizei.

Der hierdurch entstandene Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro. Am Tatort konnten mehrere Spuren festgestellt und durch die Kriminalpolizei gesichert werden. Die entwendeten Gegenstände wurden zur Fahndung ausgeschrieben

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen- und Fahrzeugbewegungen sowohl in der Tatnacht selbst als auch im Vorfeld der Tat, zu möglichen tatverdächtigen Personen und zum Verbleib der GPS-Geräte nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen.