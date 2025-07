Szenen wie in einem Actionfilm: In Burg soll ein Audi-Fahrer von der Polizei kontrolliert werden. Der tritt aufs Gaspedal und flüchtet mit durchdrehenden Reifen. Auf der A2 entwischt er zwar, die Beamten schnappen ihn dennoch.

Mit Kokain und hohem Tempo: Fahrer von Audi A6 liefert sich in Burg wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Die Verfolgungsjagd zwischen einem Audi-Fahrer und der Polizei, die am Sonntag in Burg begann, führte auf die Autobahn 2.

Burg - Wilde Szenen auf der Magdeburger Chaussee in Burg. Auf dem Gelände einer Tankstelle nahm am Sonntagmittag, 27. Juli 2025, eine Verfolgungsjagd ihren Anfang, die binnen Minuten auf die Autobahn 2 führte. Was war passiert?

Lesen Sie auch: Achtung Autofahrer - Auf der A2 bei Burg sind neue Bauarbeiten nötig, das Tempo ist schon gedrosselt.

Polizeibeamte hatten kurz nach 12 Uhr festgestellt, dass der Fahrer eines Audis ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen ist. Um ihn einer Kontrolle zu unterziehen, sei das Anhaltesignal eingeschaltet worden, wie es in einer Mitteilung heißt. Doch darauf hätte der Mann nicht reagiert.

Vielmehr ist er mit durchdrehenden Reifen geflüchtet. Mit aktiviertem Signalhorn traten die Polizisten die Verfolgung an, die in Richtung A2 geführt hat.

Oft gelesen: So belastend sind die Unfälle auf der Autobahn 2 für die Feuerwehr aus Theeßen.

Auf der Autobahn ist der Fahrer in seinem A6 den Beamten entwischt. Allerdings konnten sie ihn bei ihren Ermittlungen später an seiner Anschrift antreffen. Zum nicht vorhandenen Führerschein kommt noch ein Drogenvergehen: Ein Drogentest soll positiv auf Kokain angeschlagen haben. Im Anschluss ist eine Blutprobenentnahme im Burger Krankenhaus vorgenommen und sind mehrere Strafanzeigen aufgenommen worden.