Rauch und mehrere Brandstellen entdeckten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal in der Nacht von Montag, 28. Juli auf Dienstag, 29. Juli 2025 in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Planck-Straße in Stendal-Stadtsee.

Foto: Anna Lisa Oehlmann