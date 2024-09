Burg - Was ist den Täter gefahren, dass er so etwas macht? In Burg ist die Polizei auf der Suche nach einem Unbekannten, der in der Mühlenstraße ein Auto zerkratzt hat.

Die Tat soll sich laut einer Mitteilung zwischen dem 9. September, 19 Uhr, und 10. September, 7.30 Uhr ereignet haben. Im Visier stand dabei eingrauer Kia Stinger. Dieser soll mit einem spitzen Gegenstand angegangen worden sein - die Kratzer sind zwischen 18 und 40 Zentimeter lang.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht

Beschädigt wurden die Fahrertür sowie die Hintertür der Fahrerseite. Bislang liegen keine Hinweise zur Täterschaft vor, wie es weiter heißt.

Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder Hinweise zu den Tätern oder möglichen tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Jerichower Land unter 03921/920-0 bzw. levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.