Blick in die Thälmannstraße, in der der Unfall mit dem 12-jährigen Kind passierte.

Möser - Fahrlässige Körperverletzung lautet die Anzeige gegen einen Autofahrer, der am Donnerstag, 11. Dezember, ein Kind angefahren hat.

Eine 36-jährige Frau informierte die Polizei über einen Zusammenstoß zwischen einem 12-jährigem Kind und einem Pkw auf der Thälmannstraße in Möser gegen 12.30 Uhr. Ihren Schilderungen zufolge hat fuhr der oder die Pkw-Fahrerin die Hauptstraße als mehrere Kinder plötzlich die Straße überquerten. Da kam es zum Zusammenstoß mit einem der Kinder, wie die Polizei informiert.

Da die Eltern bei Eintreffen der Polizei bereits vor Ort waren, verzichteten diese auf den Einsatz eines Rettungswagens bezüglich ihres leichtverletzten Kindes. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.