Zu einem Unfall mit einem Motorrad ist es am 12. September 2023 in Burg (Jerichower Land) gekommen. Der Fahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Motorradfahrer wird in Burg bei Magdeburg auf der B 246a bei Crash mit Auto verletzt

Die Polizei vom Revier im Jerichower Land ermittelt nach dem Unfall auf der Lindenallee (B 246a) in Burg.

Burg - Ein Motorradfahrer ist in den Nachmittagsstunden vom 12. September 2023 auf der Lindenallee (B 246a) verletzt worden. Gegen 16 Uhr soll der Mann beim Versuch rechts in die B 246a abzubiegen eine Autofahrerin übersehen haben, die vor ihm ebenfalls abbiegen wollte und an einer Haltelinie stand.

Das Motorrad fuhr dem Wagen seitlich hinten auf, heißt es in einer Polizeimitteilung. Durch die Kollision stürzte der Verursacher mit seinem Krad auf die Fahrbahn und verletzte sich am linken Sprunggelenk. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.