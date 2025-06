Das ist schnell gegangen: Die Polizei hat eine Person gestellt, die für das Feuer am Niegripper See verantwortlich sein soll. Es gibt ein Geständnis.

Drei Feuerwehren warn bei dem Flächenbrand am Niegripper See im Einsatz, zu dem es am Sonntagabend, 22. Juni 2025 gekommen war.

Niegripp - Was hat er sich dabei nur gedacht? Nach dem Brand am Niegripper See hat die Polizei womöglich den Verursacher gefasst. Der Brandstifter soll ein Geständnis abgelegt haben.

Oft gelesen: Extra-Schichten für das Testspiel - Burger BC will den FCM dauerhaft nach Burg holen.

Am Sonntagabend, 22. Juni 2025, war es auf einer Ackerfläche an einem Feldweg am beliebten See zu insgesamt drei Bränden gekommen. Dabei gingen insgesamt 1.000 Quadratmeter in Flammen auf. Die Feuerwehren aus Niegripp, Burg und Schartau mussten eingreifen.

Fast 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Niegripper See gefordert

Zur Brandbekämpfung waren sie Feuerwehren Burg, Schartau und Niegripp mit 9 Fahrzeugen und 47 Kameraden vor Ort. Und das war gut so, die Flammen konnten binnen 90 Minuten bekämpft und Glutnester gelöscht werden.

Lesen Sie auch: Deshalb wird vom Baden im Kulk in Gommern abgeraten.

Auch die Polizei war dabei. Sie konnte im Nahbereich eine Person feststellen, die bei einer Befragung vor Ort zugegeben haben soll, zwei Brände absichtlich gelegt zu haben, wie es einer Mitteilung heißt. An den drei Brandstellen haben niedrig stehende Gerste und Unterholz gebrannt.

Die Polizei hat eine Brandermittlung eingeleitet, Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen.