Am Rolandplatz in der Innenstadt von Burg (Jerichower Land) ist ein Mann mit einer Gruppe in Streit geraten. Ihm wurde ins Gesicht geschlagen und Tasche, Handy und Kleidung gestohlen.

Nach Streit und Schlägen am Rolandplatz: Gruppe raubt in Burg bei Magdeburg einen Mann aus

Nach dem Raub in der Innenstadt von Burg am Morgen vom 27. Aporil 2024 ermittelt die Polizei.

Burg - Am Morgen vom 27. April 2024 ist in der Innenstadt von Burg ein Mann ausgeraubt worden. Ein 28-Jähriger hat am Rolandplatz gegen 3.45 Uhr die Polizei gerufen: Er soll aus einer Cocktailbar gekommen und mit einer Gruppe von bis zu fünf Personen in verbalen Streit geraten sein, wie es in einer Mitteilung heißt.

Zeugenhinweise von der Polizei erbeten

Es soll schließlich zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Dem Mann wurde ins Gesicht geschlagen. Die Täter hätten beim Handgemenge die Umhängetasche sowie Jacke und T-Shirt entrissen. In der Tasche haben sich Bargeld und Handy befunden.

Wer Angaben zur Tat oder die Täter machen kann, meldet sich im Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon (03921) 92 00.