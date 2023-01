Nach Unfall in Burg bei Magdeburg schlägt Drogentest bei Autofahrer an

Burg - vs

Nach einem Unfall in der Holzstraße in Burg (Jerichower Land) ist bei einem Autofahrer festgestellt worden, dass dieser unter Drogen stand. Wie die Polizei informiert, habe ein 24-Jähriger seinen am Straßenrand abgestellten Wagen am 26. Januar 2023 gegen 14 Uhr ausparken wollen.

Dabei soll er einen 71-Jährigen mit dessen Auto übersehen haben, der die Straße befuhr. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem 24-jährigen wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Verfahren eingeleitet.