Burg - Ein 71-jähriger Mann muss mit gleich mehreren Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. In dem Auto des Rentners, der zuvor in einem Unfall verwickelt war, wurden unter anderem eine Druckluftpistole, ein Schlagstock und ein Elektroschocker getarnt als Taschenlampe festgestellt. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher, teilte eine Sprecherin des Reviers in Burg am Sonntag mit.

Darauf aufmerksam geworden sind die Beamten am Sonnabendnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Burg und Grabow. Dabei stieß ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda beim Überholen mit einem entgegenkommenden Renault, dessen erwähnter 71-jähriger Fahrer schwer verletzt wurde. Der 69-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Senioren wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei den Autos entstand Totalschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Laut Polizeiangaben sei bei unklarer Verkehrslage überholt worden.