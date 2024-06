Das polizeiliche Auskunftssystem ist auch für die Beamten in Burg immer wieder für eine Überraschung gut: Das zeigte am Wochenende auch eine Kontrolle, die für einen Mann mit einer Festnahme endete.

Per Haftbefehl gesucht, Drogen dabei: Polizei in Burg geht dicker Fisch ins Netz

Burg/RK. - Für einen 45-jährigen Mann endete das Wochenende am späten Sonntagabend in Burg im Streifenwagen. Im Rahmen eines Einsatzes am Kreuzgang kontrollierten die Beamten den Mann gegen 22.30 Uhr und stellten mithilfe des polizeilichen Auskunftsystems fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt.

Doch damit nicht genug: Als der gesuchte Mann in den Streifenwagen eingestiegen war, wurden bei der Durchsuchung des Mannes und seinen mitgeführten Dingen eine Cliptüte mit Betäubungsmittel gefunden. Der Mann wurde festgenommen, die Betäubungsmittel sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Offene Haftbefehle sind landesweit keine Seltenheit. Allein im vergangenen Jahr konnten mehr als 2.500 Haftbefehle in Sachsen-Anhalt nicht vollstreckt werden, weil entweder die Geldstrafe nicht gezahlt oder die Haft nicht angetreten wurde.