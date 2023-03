Kurz vor der Anschlussstelle Burg Ost ereignete sich am 20. März ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sich ein Autofahrer verletzte.

A2 bei Burg: Autofahrer mit Drogen an Bord verursacht Unfall - Vollsperrung

Burg (vs) - Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein Auto-Fahrer mit seinem Audi die A 2 in Richtung Hannover und überholte einen vorausfahrenden Lkw. Beim erneuten Spurwechsel verlor der 47-jährige Wolfsburger die Kontrolle über seinen Audi und kam nach rechts von der A2 ab. Das Fahrzeug überschlug sich, durchbrach den angrenzenden Zaun und blieb auf dem Dach liegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Autofahrer konnte aus eigener Kraft den Audi verlassen und wurde mit einer leichten Kopfverletzung im Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die kurzzeitige Landung eines eingesetzten Rettungshubschraubers musste die Richtungsfahrbahn Hannover temporär voll gesperrt werden. Nach der Bergung des Autos durch ein Abschleppunternehmen konnte die A2 wieder freigegeben werden.

Im Laufe der weiteren Polizei-Maßnahmen wurden in dem Fahrzeug diverse Tütchen mit drogenartigen Substanzen gefunden, was den Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln nahelegte. Daher wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobenentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Audi-Fahrer eingeleitet.