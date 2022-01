Polizei: Illegale Müllentsorgung in Parey

In Parey gibt es ein Müllproblem: Der Unrat wurde illegal entsorgt.

In Parey wurde illegal Müll entsorgt, so die Polizei.

Parey (vs) - Die Polizei stellte am 10. Januar eine illegale Müllentsorgung aus Richtung Parey kommend in Richtung Bergzow rechts der Kreisstraße 1205 fest. Unbekannte Täter haben dort Sperrmüll, Tapetenreste, Pappkartons, Metall. Haushaltsgeräte und andere Gegenstände illegal entsorgt.

Ermittlungen wurden aufgenommen und das Ordnungsamt Elbe - Parey informiert.

Hinweise nimmt die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.