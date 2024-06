Hilfe für die Rettung aus der Luft in Burg (Jerichower Land). Damit ein Notarzt schnell im Stadtgebiet zu einem Patienten kommt, ist die Feuerwehr zur Stelle. Alles zum 100. Einsatz.

Rettungseinsatz per Hubschrauber Christoph 36: Feuerwehr in Burg bringt Notarzt zu Patienten

Unterstützung für den Rettungsdienst hat die Burger Feuerwehr bei ihrem 100. Einsatz in diesem Jahr nun geleistet.

Burg - Die Freiwillige Feuerwehr Burg hat die markante Marke von 100 Einsätzen in diesem Jahr erreicht. Am Montagabend, 3. Juni 2024, galt es den Rettungshubschrauber „Christoph 36“ der DRF Luftrettung zu unterstützen.

Lesen Sie auch: Wohnungsbrand dehnt sich in Burg aus - Familie im Dachgeschoss gefangen.

Notarzt und Notfallsanitäter samt Equipment sind vom Landeplatz an der Kirchhofstraße zu ihrem Einsatzort gebracht worden, wie die Feuerwehr informiert. Diese Aufgabe hat Wehrleiter Jens Wiedemann mit dem Kommandowagen übernommen. Für den Rettungsdienst galt es, einen Patienten in Burg dringend zu versorgen.

Unterstützung für Luftrettung kommt nicht selten vor

Immer wenn der bodengebundene Notarzt sich bereits in einem Einsatz befindet, erfolgt die medizinische Versorgung aus der Luft, so der Hintergrund. Dann düst der am Klinikum Magdeburg stationierte Rettungshubschrauber los.

Im gesamten Jahr 2023 war die Burger Feuerwehr bei 230 Einsätzen gefordert.