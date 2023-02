Was war da los auf dem Rolandplatz in Burg bei Magdeburg? Dort soll es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Frauen gekommen sein.

Schlägerei in Burg bei Magdeburg: Frauen treten und schlagen aufeinander ein

Die Polizei im Jerichower Land ermittelt gegen zwei Frauen, die in Burg bei Magdeburg zwei andere Frauen getreten und ins Gesicht geschlagen haben sollen.

Burg/VS - Zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist die Polizei vom Revier Jerichower Land in der Nacht zum 12. Februar 2023 zum Rolandplatz in Burg bei Magdeburg gerufen worden. Dort sollen Beamte gegen 0.40 Uhr auf mehrere Personen angetroffen und diese befragt haben, wie es in einer Mitteilung heißt.

Dabei hat sich herausgestellt, dass es zunächst eine verbale Auseinandersetzung gegeben hat. Anschließend sei einer 18-jährigen und einer 26-jährigen Frau von einer 36-Jährigen und eine 19-Jährige in den Bauch getreten und mit der Faust in das Gesicht geschlagen worden. Verletzungen habe es nicht gegeben. Gegen die beiden beschuldigten Frauen sind Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet worden.