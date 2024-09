Mit der miesen Masche des Schockanrufs haben Unbekannte versucht, eine Frau aus Möckern (Jerichower Land) um eine fünfstellige Summe zu bringen. So sind sie vorgegangen.

Schockanruf im Jerichower Land: Frau bietet falscher Polizei Haus und Hof an

Möckern - Wenn es um die Familie geht, sind Menschen zu ungewöhnlichen Handlungen bereit. So auch eine Senioren aus Möckern, die ds Ziel eines Schockanrufs geworden ist.

Laut Mitteilung der Polizei haben unbekannte Täter versucht, von einer 61-jährigen Frau eine fünfstellige Summe zu ergaunern. Sie hätten sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und behauptet, dass die Tochter der Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei.

Und weiter: Bei dem Unfall soll eine Person ums Leben gekommen sein. Daher wäre die Tochter in Haft und würde mit durch die Zahlung einer Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich auf freien Fuß kommen.

Angerufene Frau gibt Personalien und Anschrift weiter

Die angerufene Frau habe jedoch nicht so viel Geld aufbringen können, so dass sie Hab und Gut des Hauses anboten hätte, heißt es weiter. In diesem Zusammenhang soll sie ihre Personalien und Anschrift herausgegeben haben - eine Übermittlung ihrer Bankdaten lehnte sie laut Polizei „vehement ab“.

Das Telefongespräch wurde durch die vermeintliche Polizei schließlich beendet. Die Frau rief bei ihrer Tochter an und es stellte sich heraus, dass diese wohlauf und an keinem Verkehrsunfall involviert war.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei vom Revier im Jerichower Land Hinweise weiter, wie sich jeder bei Schockanrufen verhalten sollte beziehungsweise kann:

Lassen Sie sich am Telefon auf keinen Fall unter Druck setzen oder zu kurzfristigen Entscheidungen verleiten - egal, wie plausibel eine Situation zunächst dargestellt wird.

Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste, um die Identität des Anrufers zu prüfen.

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.