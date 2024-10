Ein Sondereinsatzkommando hat am Mittwochvormittag ein Wohnhaus in der Brüderstraße in Burg gestürmt. Am Vorabend war der Polizei eine Bedrohungslage gemeldet worden.

Burg - Ein Großeinsatz der Polizei, auch mit Kräften eines Sondereinsatzkommandos, hat die Burger Innenstadt am Dienstagvormittag in einen Ausnahmezustand versetzt. Rund um das Einsatzgebiet waren die Straßen gesperrt, in Brüder-, Ober- und Zerbster Straße war kein Durchkommen.

„Der Polizei ist am Dienstagabend eine Bedrohungslage gemeldet worden“, so Cordula Gobel vom Polizeirevier Jerichower Land. Ein Mann habe in einem Haus in der Brüderstraße eine Frau bedroht. Das Sondereinsatzkommando hat das Gebäude gestürmt und den Mann festgenommen. Die Ermittlungen laufen. Die Straßen sind nun wieder frei.