Die Mopeds von DDR-Hersteller Simson haben viele Liebhaber - in Rhinow gibt es einen Club. In Burg ist nun ein himmelblaues Modell gestohlen worden.

Burg - Eine Simson ist am 5. September 2023 in der Bergmühle als gestohlen gemeldet worden. Kurz vor Mitternacht waren der Besitzer mit einem Bekannten und dessen Hund auf einer Gassirunde unterwegs. Sein himmelblaues Moped Sein vom Typ Simson S 51 habe der 19-Jährige an einem Feldweg an der Ihle in Nähe des Fliedergrabens abgestellt, heißt es in einer Mitteilung.

Bei der Rückkehr stellten sie einen unbekannten Täter fest, der in diesem Moment mit dem Moped in Richtung Berliner Chaussee davonfuhr. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und das Moped zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt.