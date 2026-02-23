Ein Mann aus dem Jerichower Land soll über tausend Euro an eine Vermittlungsagentur bezahlen. Seine Bank bewahrt ihn vor Schlimmeren, die Polizei warnt.

Ein 84-Jähriger aus dem Jerichower Land erstattet Anzeige wegen Betrugs gegen eine Partnervermittlungsagentur.

Burg. - Ein 84-Jähriger ist auf der Suche nach einer Partnerin und reagiert auf eine Kontaktanzeige. Am Ende steht er im Polizeirevier Burg und erstattet Anzeige wegen Betrugs. Wie seine Bank ihn vor weiterem Schaden schützte.