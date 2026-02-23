Nachdem ein Mann in einem Regionalzug von einem Unbekannten attackiert wurde, musste er in die Notaufnahme. Dort traf er zufällig wieder auf den Täter.

Opfer trifft Täter in der Notaufnahme wieder - Polizei greift zu

Täter und Opfer trafen sich zufällig in der Notaufnahme eines Magdeburger Krankenhauses wieder.

Magdeburg. - Durch einen ungewöhnlichen Zufall konnte das Opfer einer Attacke in einem Regionalzug den Täter identifizieren. Der Mann war am Freitag, 20. Februar, von einem zunächst unbekannten Mann auf der Strecke von Halberstadt nach Magdeburg angegriffen worden.