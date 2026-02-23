Nach Attacke im Regionalzug Opfer trifft Täter in der Notaufnahme wieder - Polizei greift zu
Nachdem ein Mann in einem Regionalzug von einem Unbekannten attackiert wurde, musste er in die Notaufnahme. Dort traf er zufällig wieder auf den Täter.
Aktualisiert: 23.02.2026, 12:25
Magdeburg. - Durch einen ungewöhnlichen Zufall konnte das Opfer einer Attacke in einem Regionalzug den Täter identifizieren. Der Mann war am Freitag, 20. Februar, von einem zunächst unbekannten Mann auf der Strecke von Halberstadt nach Magdeburg angegriffen worden.