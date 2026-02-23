weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Nach Attacke im Regionalzug: Opfer trifft Täter in der Notaufnahme wieder - Polizei greift zu

Nach Attacke im Regionalzug Opfer trifft Täter in der Notaufnahme wieder - Polizei greift zu

Nachdem ein Mann in einem Regionalzug von einem Unbekannten attackiert wurde, musste er in die Notaufnahme. Dort traf er zufällig wieder auf den Täter.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 23.02.2026, 12:25
Täter und Opfer trafen sich zufällig in der Notaufnahme eines Magdeburger Krankenhauses wieder.
Täter und Opfer trafen sich zufällig in der Notaufnahme eines Magdeburger Krankenhauses wieder. Foto: dpa

Magdeburg. - Durch einen ungewöhnlichen Zufall konnte das Opfer einer Attacke in einem Regionalzug den Täter identifizieren. Der Mann war am Freitag, 20. Februar, von einem zunächst unbekannten Mann auf der Strecke von Halberstadt nach Magdeburg angegriffen worden.