Unter dem Einsatzstichwort „Tiernotrettung“ ist die Freiwillige Feuerwehr Burg ausgerückt, um eine in Not geratene Katze zu retten. Die war auf einen großen Baum geklettert.

Tier in Not: Freiwillige Feuerwehr Burg rettet bei Einsatz Katze aus großer Höhe aus Baum

Glückliches Ende von einem tierischen Einsatz in Burg: Michael Richter von der freiwilligen Feuerwehr hält die Katze, die in einen Baum geklettert und nicht wieder selbst heruntergekommen war, in den Armen.

Burg - Tierischer Einsatz für die freiwillige Feuerwehr in Burg. Unter dem Stichwort „Tiernotrettung“ musste sie nun an die Bergstraße ausrücken.

Was war passiert? Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich eine Katze am Sonnabendvormittag, 22. Dezember 2025, auf eine Erkundungstour begeben und war in eine Baumkrone eines großen Baumes geklettert. Die Besitzerin des Tieres sei verzweifelt gewesen, konnte sich der Stubentiger nämlich nicht wieder selbst auf den Rückweg machen.

Glückliches Ende der Tiernotrettung in Burg: Katze Lana aus Baumkrone gerettet

Da kamen die Einsatzkräfte der Feuerwehr ins Spiel. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sei eine Rettung des Tieres mit Hilfe der Drehleiter nicht möglich gewesen.

Also musste die Steckleiter ran, über die sich ein Kamerad auf zur Spitze des Nadelbaumes machte. Dort angekommen, habe Michael Richter Katze „Lana“ widerstandslos greifen können, wie es weiter heißt.

Aus großer Höhe ist in Burg bei einer Tiernotrettung von Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehr eine Katze aus einem Baum befreit worden. Foto: Feuerwehr Burg

Nach wenigen Minuten fand der Einsatz aufgrund des beherzten Eingreifens der Feuerwehr ein glückliches Ende. Die Besitzerin konnte ihre Katze schnell wieder in die Arme schließen.

Für die Burger Feuerwehr war dies der mittlerweile 203. Einsatz in diesem Jahr.