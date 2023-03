Ein Mensch ist bei einem Autounfall in Burg (Jerichower Land) gestorben. Ein Wagen kam am Samstagabend von einer Landstraße ab und krachte gegen ein Brückengeländer,

Niegripp - Auf der Landstraße zur Neuen Schleuse in Niegripp, einem Ortsteil der Kreisstadt Burg, gab es am Sonnabend einen tödlichen Unfall. Ein mit drei Personen besetztes Auto kam gegen 21 Uhr in einer Kurve nach rechts von der Straße ab und stieß an ein Brückengeländer.

Der Zusammenprall war so heftig, dass einer der Fahrzeuginsassen aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle verstarb. Die anderen Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und da diese noch laufen, werden aktuell keine weiteren Angaben gemacht.