Reifenlager in Berßel steht in Flammen

In Berßel kam es am Samstagabend (4. März) zu einem Brand in einem Reifenlager. Foto: Mario Heinicke

Berßel - Großeinsatz für die Feuerwehren aus der Einheitsgemeinde Osterwieck und der Gemeinde Nordharz am Samstagabend (4. März): Aus bislang unbekannter Ursache kam es in Berßel in einem Reifenlager an der Zillyer Straße zu einem Brand.