  4. Großeinsatz für Feuerwehren: Transporter überschlägt sich mehrfach auf der A2: Fahrer wird eingeklemmt und schwer verletzt

Am Abend vom 17. Februar 2026 ist es auf der Autobahn 2 im Jerichower Land zu einem heftigen Unfall gekommen. Bei dichtem Schneefall hat sich ein Kleintransporter mehrfach überschlagen, der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 18.02.2026, 16:52
In Höhe vom Rastplatz "Wüstenforst" ist ein Kleintransporter von der Autobahn 2 abgekommen. Der Wagen kam in einem Waldstück zum Stehen, der Fahrer wurde schwer verletzt.
In Höhe vom Rastplatz "Wüstenforst" ist ein Kleintransporter von der Autobahn 2 abgekommen. Der Wagen kam in einem Waldstück zum Stehen, der Fahrer wurde schwer verletzt. Foto: Feuerwehr

Möckern - Schlimme Szenen an der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin am Abend vom 17. Februar 2026. Wenige Meter vom Rastplatz „Wüstenforst“ hat sich ein Kleintransporter mehrfach überschlagen und ist von der Fahrbahn abgekommen.