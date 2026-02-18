Großeinsatz für Feuerwehren Transporter überschlägt sich mehrfach auf der A2: Fahrer wird eingeklemmt und schwer verletzt

Am Abend vom 17. Februar 2026 ist es auf der Autobahn 2 im Jerichower Land zu einem heftigen Unfall gekommen. Bei dichtem Schneefall hat sich ein Kleintransporter mehrfach überschlagen, der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt.