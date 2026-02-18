Dichter, schwarzer Rauch steigt am Mittwochvormittag aus einem Mehrfamilienhaus in Genthin auf. Die Feuerwehr rückt mit mehreren Ortswehren an – in einer Dachgeschosswohnung brennt es.

Genthin - Am Mittwochvormittag ist es in einem Mehrfamilienhaus am Genthiner Marktplatz zu einem Küchenbrand gekommen. Die Feuerwehren aus Genthin, Altenplathow und Mützel wurden alarmiert, nachdem aus einem Fenster im Dachgeschoss dichter, schwarzer Rauch quoll.