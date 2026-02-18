weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Blaulicht
    3. >
  3. Genthin
    4. >

  4. Brand in Genthin: Dichter Rauch über dem Marktplatz sorgt für Feuerwehreinsatz

EIL:
A 14-Abschnitt bis Stendal soll vor den Sommerferien freigegeben werden
A 14-Abschnitt bis Stendal soll vor den Sommerferien freigegeben werden

Brand in Genthin Dichter Rauch über dem Marktplatz sorgt für Feuerwehreinsatz

Dichter, schwarzer Rauch steigt am Mittwochvormittag aus einem Mehrfamilienhaus in Genthin auf. Die Feuerwehr rückt mit mehreren Ortswehren an – in einer Dachgeschosswohnung brennt es.

Von Robert Sonntag Aktualisiert: 18.02.2026, 14:51
Dichter Rauch steigt aus der Dachgeschosswohnung.
Dichter Rauch steigt aus der Dachgeschosswohnung. Foto: Feuerwehr

Genthin - Am Mittwochvormittag ist es in einem Mehrfamilienhaus am Genthiner Marktplatz zu einem Küchenbrand gekommen. Die Feuerwehren aus Genthin, Altenplathow und Mützel wurden alarmiert, nachdem aus einem Fenster im Dachgeschoss dichter, schwarzer Rauch quoll.