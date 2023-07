In der Schartauer Straße in Burg ist ein 32 Jahre alter Mann von drei Menschen vom Fahrrad gezerrt, überwältigt und getreten worden.

Burg (vs) - Ein 32-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag in der Schartauer Straße in Burg von drei Menschen überwältigt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurde der Mann auf Höhe der Sparkasse von zwei, ihm bekannten Personen angesprochen, dass er anhalten solle. In diesem Moment sei ein weiterer namentlich bekannter 36-Jähriger hinzugekommen und habe den Fahrer vom Fahrrad gezerrt, heißt es von Seiten der Polizei. Danach hätten der 36-Jährige und eine der anderen Personen auf das am Boden liegende Opfer eingetreten.

Die mutmaßlichen Täter hätten daraufhin den Tatort verlassen, so die Beamten weiter. Der Fahrradfahrer habe leichte Verletzungen am Bein bei dem Vorfall erlitten.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03921-9200 beim Polizeirevier Jerichower Land zu melden.