In der Innenstadt von Burg sind Autoreifen aufgeschlitzt worden.

Burg - Ein Reifenschlitzer hat auf einem Parkplatzgelände in Burg zugeschlagen. Wie die Polizei informiert, ist in der Zeit vom 1. bis 4. April 2024 an der Zerbster Straße ein Auto ins Visier eines Unbekannten geraten, der dessen Reifen zerstochen hat.

Konkret sollen der oder die Täter mit einem spitzen Gegenstand in die Flanke zweier Reifen gestochen und sie dadurch zerstört haben. In Magdeburg gab es bereits allerhand ähnlicher Fälle.

Die Ermittlungen laufen. Hinweise an das Polizeirevier Jerichower Land sind per Telefon (03921).