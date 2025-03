Ein Unbekannter ist in einem Park in Burg aufgefallen, wo er Kinder angesprochen hat. Laut Zeugen gab es auch einen körperlichen Kontakt mit einem Jungen.

Unbekannter spricht Kinder auf Spielplatz in Park in Burg an - was die Polizei dazu sagt (Foto vom Mann im Artikel)

Die Polizei in Burg ist darauf hingewiesen worden, dass ein Mann im Flickschupark Kinder angesprochen haben soll.

Burg - Dieser Vorfall schürt die Ängste von Eltern: Im Flickschupark in Burg soll ein Mann Kinder angesprochen und körperlichen Kontakt zu ihnen gesucht haben.

Das Ganze hat sich laut Polizei am Mittwochnachmittag, 26. März 2025, ereignet. Demnach hat eine der Mütter, die vor Ort gewesen ist, auf den Unbekannten hingewiesen. Gegen 16.10 Uhr soll der Mann den Spielplatzbereich betreten, an den Erwachsenen vorbeigegangen und gezielt Kontakt zu den Kindern aufgenommen haben, wie es in einer Mitteilung heißt.

Dieses Bild ist zur Mitteilung der Polizei über den Vorfall im Flickschupark in Burg, wo Kinder angesprochen worden sein sollen, übersandt worden. Foto: Polizei

Dabei soll ein Junge der unbekannten Person seine Hand gegeben haben. Dies sei freiwillig und ohne Zwang erfolgt, wie die Polizei wissen lässt. Der Mann soll daraufhin die Hand so lang in seiner gehalten haben, bis er durch eine Passantin darauf angesprochen worden sei, dies zu unterlassen.

Kurz darauf hat der Mann - wohl wütend - den Spielplatz verlassen. Die Frau, die sich an die Polizei gewandt hat, hat die anwesenden Kinder befragt, ob sie den Mann kennen. Dies sei nicht der Fall gewesen. Die Kinder konnten auch nicht mitteilen, was der Unbekannte gesagt hat oder was er von ihnen wollte.

Die Beschreibung des Mannes: 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, südländischer Typ.

Polizei in Burg sucht Hinweise zum Mann, der im Park Kinder angesprochen hat

Die Polizei weist darauf hin, dass das reine Ansprechen von Kindern zunächst keiner Strafnorm unterliegt. „Bei den Betroffenen führt dies jedoch zu Besorgnis und Unsicherheiten, welche Intention hinter dem Ansprechen steckt“, heißt es weiter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, Kontakt mit der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de aufzunehmen.