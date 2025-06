Wohnungseinbruch in Magdeburg am helllichten Tag

Magdeburg - vs

Einbruch am helllichten Tag: Am Freitag, 20. Juni, sind bislang unbekannte Täter tagsüber in eine Wohnung in der Cracauer Straße eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, hätten die Täter sämtliche Räume durchsucht. Anschließend seien mit Bargeld im oberen vierstelligen Eurobereich in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Kriminalsofortlagendienst des Polizeireviers Magdeburg sicherte Spuren am Tatort und leitete die polizeilichen Ermittlungen ein.

Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich im Magdeburger Revier unter 0391/546-3295 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.