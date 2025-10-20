In der Nähe von Burg ist ein Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Autofahrer auf der A2 Richtung Berlin müssen sich auf Verzögerungen einstellen.

Vier Verletzte! Auto überschlägt sich auf A2 bei Burg – Rechte Fahrbahn gesperrt

Auf der A2 bei Burg hat sich ein Auto überschlagen. Vier Personen sind verletzt.

Burg. – Ein Auto hat sich auf der A2 Richtung Berlin bei Burg (Jerichower Land) überschlagen, wie die Polizei mitteilt.

Bei dem Unfall wurden vier Insassen verletzt und kamen ins Krankenhaus. Ein Notarzt sei mit einem Hubschrauber zur Anschlussstelle Burg-Ost und Theeßen gebracht worden.

Die Autobahn war zwischenzeitlich Richtung Berlin gesperrt, inzwischen ist nur noch der rechte Streifen für die Bergung blockiert.