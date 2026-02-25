Auto und Motorrad kollidieren Unfall auf Parkplatz in Burg: 16-jährige Motorradfahrerin verletzt
25.02.2026, 17:15
Burg - In Burg ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorrad und ein Pkw kollidierten. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, darunter die 16-jährige Motorradfahrerin. Was passiert ist.