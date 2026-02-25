weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Diebe schlagen mehrfach zu: Firmenwagen in Genthin und Jerichow aufgebrochen: Polizei warnt Unternehmen

In Genthin und Jerichow wurden am Dienstag mehrere Firmenwagen aufgebrochen. Die Polizei spricht nun Warnhinweise für Unternehmen aus.

Von Henning Paul 25.02.2026, 17:30
In Genthin und Jerichow wurden mehrere Firmenwagen aufgebrochen. Diverse hochwertige Werkzeuge wurden gestohlen. Symbolbild: Friso Gentsch/dpa

Genthin/Jerichow - In Genthin und Jerichow sind am Dienstag mehrere Firmenwagen aufgebrochen worden. Dabei wurden Elektrogeräte und weitere Arbeitsgeräte gestohlen. Die Polizei gibt nun Warnhinweise für Unternehmen aus. Wie diese sich künftig schützen sollen.