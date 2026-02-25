In Genthin und Jerichow wurden am Dienstag mehrere Firmenwagen aufgebrochen. Die Polizei spricht nun Warnhinweise für Unternehmen aus.

Genthin/Jerichow - In Genthin und Jerichow sind am Dienstag mehrere Firmenwagen aufgebrochen worden. Dabei wurden Elektrogeräte und weitere Arbeitsgeräte gestohlen. Die Polizei gibt nun Warnhinweise für Unternehmen aus. Wie diese sich künftig schützen sollen.