Alkohol und Drogen im Spiel Verfolgungsjagd mit Hubschrauber: Autofahrer flüchtet im Jerichower Land vor der Polizei

Zu einer Verfolgungsjagd ist es am Donnerstag, 17. Oktober 2024, im Jerichower Land gekommen. In Schermen trat ein Autofahrer die Flucht vor der Polizei an. Die Gründe.