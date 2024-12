In einem Supermarkt in Burg hat die Polizei viel zu tun bekommen. Drei Ladendiebe sind auf frischer Tat ertappt worden, ein Mann trat dabei die Flucht vom Tatort an.

Waren purzeln aus Kleidung: Ladendiebe werden in Supermarkt in Burg auf frischer Tat ertappt

Burg - Drei Diebe an einem Tag sind in einem Supermarkt in Burg (Jerichower Land) auf frischer Tat ertappt worden. Am Mittwoch, 4. Dezember 2024, konnten zwei Frauen dingest gemacht werden, ein Mann flüchtete.

Gestohlene Waren fallen den Dieben im Supermarkt in Burg aus den Taschen

Kurz nach 14 Uhr ist die Polizei alarmiert worden. Tatort war ein Einkaufsmarkt an der Magdeburger Chaussee. Bei den Tätern soll es sich laut einer Mitteilung um eine 30-jährige und eine 32-jährige Frau sowie einen bislang unbekannten Mann gehandelt haben.

Sie sollen im Supermarkt verschiedene Produkte in und unter ihre Kleidung gesteckt haben und Markt durch den Bereich der Selbstbedienungskassen verlassen haben wollen. Dabei sollen jedoch einige Sachen vom Diebesgut aus der Kleidung gefallen sein. Zudem sei es dem Personal gelungen, die zwei Frauen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten an der Flucht zu hindern.

Dieb trug bei seiner Flucht aus dem Einkaufsmarkt in Burg schwarze Kleidung

Zum männlichen Täter ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze Jogginghose, eine dicke schwarze Winterjacke und helle Turnschuhe getragen haben soll, heißt es weiter.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der (03921) 92 00 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt zu wenden.