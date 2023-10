Burg - In der Nacht vom 1. Oktober 2023 ist es in Burg (Jerichower Land) zunächst zu einer verbalen, dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Kurz nach 1 Uhr missfiel in der Friedenstraße einer Gruppe wohl die Lautstärke einer portablen Musikbox, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Deren Besitzer wurde mit Worten und dann mit Fäusten attackiert. Ihm sei ins Gesicht geschlagen worden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Jerichower Land rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03921/92 00 entgegen.